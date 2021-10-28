باريس سان جيرمان : ميسي يغيب عن التدريبات واستبعاد مبابي من مواجهة ليل

غاب ليونيل ميسي عن تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية بسبب مشكلة عضلية يوم الخميس فيما استبعد زميله كيليان مبابي من مواجهة ليل حامل اللقب في البطولة الفرنسية لكرة القدم يوم الجمعة.

وغاب مبابي مهاجم فرنسا عن التدريبات أيضا وقال النادي إن السبب هو عدوى تتعلق بالجهاز التنفسي أو بالأذنين.

وأوضح سان جيرمان في تقرير طبي لم يذكر ميسي “سيستأنف مبابي التدريبات في وقت مبكر بالأسبوع المقبل”.

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إنه لم يحدد بعد إن كان سيستدعي ميسي بتشكيلة مباراة ليل.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم الخميس “واجه هذا الصباح مشكلة عضلية بسيطة لذا تدرب بشكل فردي كإجراء احترازي وسنقيّم حالته لنرى إن كان يمكنه اللعب ضد ليل”.

وكانت انطلاقة المهاجم الأرجنتيني ميسي متقلبة منذ انضمامه إلى سان جيرمان في انتقال مجاني من برشلونة هذا الموسم حيث سجل ثلاثة أهداف في رابطة أبطال أوروبا بينما فشل في هز الشباك بالبطولة الفرنسية في أربع مباريات حتى الآن.

كما يفتقد سان جيرمان لاعب الوسط المؤثر ماركو فيراتي المستبعد لأربعة أسابيع بسبب إصابة بالفخذ تعرض لها خلال التعادل مع أولمبيك مرسيليا دون أهداف يوم الأحد الماضي.

وينفرد سان جيرمان بصدارة البطولة الفرنسية برصيد 28 نقطة من 11 مباراة.