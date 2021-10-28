المهدية: عدد الحالات النشطة يصل إلى 69 حالة بعد تعافي 16 مصابا بفيروس كورونا

بلغ عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا) المستجد بجهة المهدية، الخميس، 69 حالة، بعد تعافي 19 مصابا، وتسجيل 3 إصابات جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ82 عينة، إلى إصابة واحدة بكل من المهدية وسيدي علوان والسواسي.

وأحصت الفرق الطبية، منذ ظهور الوباء، 25632 إصابة من بينها 24800 حالة شفاء و766 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة إشغال أسرة الإنعاش، منذ أربعة أيام، عند مستوى 29 بالمائة.

وتلقى 1635 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي توزعوا إلى 863 انتفعوا بالجرعة الأولى و731 بالجرعة الثانية و39 بالجرعة الثالثة.