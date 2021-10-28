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البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: مكارم المهدية تتاهل الى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية

2021/10/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز

 

تمكنت مكارم المهدية من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد بفوز رابع على التوالي على الجزيرة الاماراتي بنتيجة 34-18 يوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وضمنت مكارم المهدية بفضل هذا الفوز المركز الاول للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد ان كانت حسمت سابقا التاهل الى الدور ربع النهائي.
ولحساب المجموعة ذاتها، ضمن الغرافة القطري المركز الثالث بتغلبه على امل سكيدة الجزائري بنتيجة 26-16 والترشح الى ربع النهائي.
يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.

الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الثانية
مكارم المهدية – الجزيرة الاماراتي 34-18
الغرافة القطري – امل سكيكدة الجزائري 26-16

الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 8 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الترجي الرياضي 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
3- الغرافة القطري 4 4 /تاهل الى ربع النهائي/
4- امل سكيكدة 2 4 /تاهل الى ربع النهائي/

5- الجزيرة الاماراتي 0 4

الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
س 18 / رجاء اغادير المغربي – العين الاماراتي
س 18 / الوكرة القطري – شبيبة الساورة الجزائري

الترتيب ن ل
1- جمعية الحمامات 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الوكرة القطري 4 3
3- العين الاماراتي 2 3
— اغادير المغربي 2 3
— الساورة الجزائري 2 3

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