البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: مكارم المهدية تتاهل الى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية

تمكنت مكارم المهدية من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد بفوز رابع على التوالي على الجزيرة الاماراتي بنتيجة 34-18 يوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وضمنت مكارم المهدية بفضل هذا الفوز المركز الاول للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد ان كانت حسمت سابقا التاهل الى الدور ربع النهائي.
ولحساب المجموعة ذاتها، ضمن الغرافة القطري المركز الثالث بتغلبه على امل سكيدة الجزائري بنتيجة 26-16 والترشح الى ربع النهائي.
يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.
الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الثانية
مكارم المهدية – الجزيرة الاماراتي 34-18
الغرافة القطري – امل سكيكدة الجزائري 26-16
الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 8 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الترجي الرياضي 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
3- الغرافة القطري 4 4 /تاهل الى ربع النهائي/
4- امل سكيكدة 2 4 /تاهل الى ربع النهائي/
5- الجزيرة الاماراتي 0 4
الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
س 18 / رجاء اغادير المغربي – العين الاماراتي
س 18 / الوكرة القطري – شبيبة الساورة الجزائري
الترتيب ن ل
1- جمعية الحمامات 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الوكرة القطري 4 3
3- العين الاماراتي 2 3
— اغادير المغربي 2 3
— الساورة الجزائري 2 3