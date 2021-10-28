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باجة: خروج كل معتمديات الولاية من مستوى الانذار “المرتفع جدا” للاصابة بفيروس “كورونا”

2021/10/28 غير مصنف

 

باجة، 28 اكتوبر (وات/مكتب باجة) – تم خلال الاسبوع الجاري تسجيل خروج كل معتمديات ولاية باجة من تصنيف المعتمديات ذات مستوى الانذار “المرتفع جدا” للاصابة بفيروس “كورون”ا المستجد مع بقاء معتمديتي عمدون وتيبار فى مستوى الانذار “المرتفع” ونزول معتمديات باجة الشمالية ونفزة ومجاز الباب وقبلاط وتبرسق الى مستوى الانذار “المنخفض” .

وانخفض عدد الاصابات لكل 100 الف شخص بالجهة الى 13 اصابة، وكانت معتمدية عمدون اخر معتمدية مصنفة فى مستوى الانذار “المرتفع جدا” والذى يعني وجود اكثر من 100 اصابة لكل 100 الف مواطن.

وفى المقابل، ارتفعت نسبة التعافي من الفيروس الى 99 فاصل 77 بالمائة حيث سجل تعافي 19366 شخصا من جملة 19410 اشخاص اصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحة.

وتقلصت ايضا نسبة اشغال الاسرة بمرضي “كورونا” الى 12 بالمائة بتواصل اقامة 10 مرضى بمستشفيات الجهة.

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