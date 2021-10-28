النهج التصاعدي يلازم توننداكس للحصّة الثانية على التوالي



تمكن توننداكس من الارتفاع في إقفال، الخميس، بنسبة 0،4 بالمائة، وذلك للحصّة الثانية على التوالي، ليصل إلى مستوى 7046،81 نقطة وسط مبادلات بقيمة 2،6 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتمكن سهم المعامل الآلية بالساحل من تحقيق أفضل آداء بعد أن ارتفع بنسبة 4،3 بالمائة (0،970 دينار) في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم ذاته الألف دينار. وارتفع سعر سهم البنك العربي الدولي لتونس بنسبة 2،6 بالمائة (58،480 د). واستحوذ السهم على معاملات بقيمة 273 ألف دينار. وتمكن البنك من تحقيق ناتج بنكي صاف، إلى موفى سبتمبر 2021، بقيمة 742،5 مليون دينار مقابل ناتج بنكي صاف بقيمة 694،2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وشهد سهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية اضعف آداء خلال الحصّة اذ تدحرجت قيمته بنسبة 5،6 بالمائة (3,040 د) وسط معاملات على السهم بقيمة 259 ألف دينار. وأظهرت مؤشرات النشاط خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 نموّا في رقم أعمال الشركة بنسبة 28 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وتدحرج سعر سهم سرفيكوم بدوره بنسبة 4،4 بالمائة (1،940 د). وتراجع اداء السهم بنسبة 3،5 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وكان سهم دليس القابضة الأكثر تبادلا خلال الحصّة بقيمة 525 ألف دينار ليقفل عند سعر 14،600 دينار بعد أن سجل زيادة بنسبة 0،7 بالمائة.