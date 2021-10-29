الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة :مزيد تشغيل عداد النقاط

سيكون الترجي الرياضي التونسي يوم غد السبت امام اختبار جدي خارج ميدانه عندما يلاقي النادي البنزرتي في ملعب البصيري ببنزرت في اطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى).

ويبحث الترجي التونسي المنتشي بتاهله لدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا وبفوزه في على النادي الصفاقسي في الجولة الثانية 1- صفر من المرحلة الاولى من البطولة عن تحقيق فوز ثان يمكنه من جمع مزيد من النقاط والتمركز في موقع متقدم في ترتيب مجموعته في انتظار استكمال مباراته المؤجلة من الجولة الاولى.

كما يبحث مدربه راضي الجعايدي عن طمانة الاحباء على حال الفريق من خلال تقديم اداء افضل يقنع المحيطين بالنادي خاصة بعد ان بدت عليه بعض مظاهر الوهن على مستوى النجاعة الهجومية ووجد صعوبات في التهديف في مقابلاته الثلاث الاخيرة رغم انه لم ينهزم .

اما النادي البنزرتي الذي كسب نقطة واحدة من مباراته على ميدانه مع امل حمام سوسة 0-0 في الجولة الثانية فيعرف جيدا انه لا مجال لمزيد اهدار النقاط حتى يجدد امال الملاحقة وتدارك النقاط المهدورة فيجد نفسه في سيناريو الموسم الماضي في ظل مصاعب ادارية ومالية وعدم استقرار اجواء الفريق .

ويذكر ان عبد السلام السعيداني رئيس النادي المقيم في فرنسا استقال منذ ثلاثة ايام من منصبه.

وسيدير اللقاء الحكم فرج عبد اللاوي

وفي ملعب بوعلي الحوار بسوسة سيكون الحوار مشوقا بين ضيفي الرابطة الاولى امل حمام سوسة ونادي حمام الانف في مباراة سيديرها الحكم مجدي بلحاج علي في اطار نفس المجموعة .

واذا كان عامل الميدان يخدم صالح الفريق المحلي امل حمام سوسة فان فريق الضاحية الجنوبية الذي خاض مباراة واحدة ولم يكسب اية نقطة يعرف جيدا ان مباراته مع ” منافس مباشر منطقيا ” في صراع البقاء في بطولة قصيرة من 14 جولة فقط ( مرحلة اولى) تكتسي اهمية بالغة ما يجعله يبحث عن تفادي الهزيمة على الاقل .

ومن جهته يراهن فريق الامل العائد بنقطة واحدة من تعادله 0-0 مع النادي البنزرتي في الجولة الماضية على الاستفادة من وجوده على ميدانه من اجل كسب مزيد من النقاط في سباق صعب وقصير ولا يترك مجالا واسعا لتدارك كل نقطة مهدورة.

وفي نفس المجموعة يتواصل برنامج الجولة الثالثة يوم الاحد 31 اكتوبر الجاري كالتالي

في بنقردان (س 14 و30دق)

اتحاد بنقردان – النادي الصفاقسي الحكم / محمد الفني

في بئر الاحمر (س 14 و30دق)

اتحاد تطاوين – نجم المتلوي الحكم/ باديس بن صالح

الترتيب الحالي

ن ل ف ت ه له عليه

1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2

2-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0

3-امل حمام سوسة 1 1 0 1 0 0 0

-نجم المتلوي 1 1 0 1 0 0 0

-اتحاد بن قردان 1 1 0 1 0 0 0

-النادي البنزرتي 1 2 0 1 1 1 2

7-النادي الصفاقسي 0 1 0 0 1 0 1

-نادي حمام الانف 0 1 0 0 1 1 2

وفي المجموعة الثانية يبحث هلال الشابة العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في ثاني لقاء على ميدانه على التوالي مع الاولمبي الباجي الى كسب اول فوز له وتحقيق اول هدف في البطولة بعد هزيمة امام جاره الاتحاد المنسيتر 0-2 و تعادل مع ترجي جرجيس 0-0 .

ويبدو ان غياب الفريق عن اجواء المباريات لموسم كامل بسبب العقوبة التي كانت مسلطة عليه افقده نسق التباري الرسمي حيث وجد نفسه عاجزا عن التهديف في مقابلتين واكتفى بتعادل سلبي في الجولة الماضية امام ضيفه فريق الترجي الجرجيسي.

اما الاولمبي الباجي المتصدر ب6 نقاط فيبحث من جهته عن مواصلة نتائجه الايجابية والحفاظ على مركز متقدم في السباق. وقد نجح مدربه شهاب الليلي في ان يقوده الى فوزين هامين من الناحية المعنوية وجعله يطمح في تصدر المجموعة.

وسيدير المباراة الحكم يسري بوعلي

وفي مركب عبد السلام كازوز بجرجيس يبحث العائد الى بطولة النخبة الاولى الترجي الجرجيسي الى تحقيق اول فوز له في البطولة عندما يستضيف مستقبل الرجيش في اطار المجموعة الثانية .

ويخوض ابناء منير راشد المباراة بمعنويات عالية بعد ان عادوا بنقطة من مباراتهم في الجولة الثانية مع هلال الشابة 0-0

اما مستقبل الرجيش الذي كسب تعادلا هاما مع النادي الافريقي في رادس في الجولة الافتتاحية ثم خسر امام الاولمبي الباجي على قواعده في الجولة الماضية سيبحث من جهته عن تدارك الموقف امام منافس مباشر منطقيا في رهان ضمان البقاء.

ويدير المباراة الحكم ايمن النصري

وفي نفس المجموعة يتواصل برنامج الجولة الثالثة يوم الاحد 31 اكتوبر الجاري كالتالي

في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)

النادي الافريقي – مستقبل سليمان / الحكم هيثم القصعي

في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي / الحكم اسامة بن اسحاق

الترتيب الحالي.

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 6 2 2 0 0 3 0

-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 3 0

3-النجم الساحلي 3 1 1 0 0 1 0

4-النادي الافريقي 1 2 0 1 1 1 2

-مستقبل الرجيش 1 2 0 1 1 1 2

-هلال الشابة 1 2 0 1 1 0 2

–الترجي الجرجيسي 1 2 0 1 1 0 2

8-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 0