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البطولة الإسبانية : ريال سوسييداد يستعيد الصدارة بفوزه على سلتا فيغو 2 / صفر

2021/10/29 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استعاد ريال سوسييداد صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم بفوزه على مضيفه سلتا فيغو 2 / صفر في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس في الجولة الحادية عشرة من البطولة.

وأحرز سوسييداد الهدفين في الشوط الثاني، حيث افتتح السويدي أليكسندر إيساك التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 54 ثم اضاف آرتيز إيلوستوندو الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 79 .

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية في البطولة هذا الموسم امام برشلونة 2-4 لم يخسر سوسييداد في مبارياته العشر التالية، كما حافظ على نظافة شباكه في سبع منها.

ورفع ريال سوسييداد رصيده الى 24 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي اكتفى بالتعادل السلبي على ارضه مع اوساسونا، وعن اشبيلية الذي حقق النتيجة ذاتها مع ريال مايوركا، علما بان ريال واشبيلية يملكان مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيغو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

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