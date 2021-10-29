مصالح الديوانة بمعبر رأس جدير تحبط محاولة تهريب 15 ألف حبة دواء مخدر

حجزت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير 15 الف حبة دواء مخدر نوع “بريغابلان” بقيمة 151 الف دينار، مخفية داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي الجنسية أصيل إحدى مدن الجنوب .

وبينت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها ، ان تفاصيل العملية تمثلت في استهداف السيارة المذكورة من قبل أعوان الديوانة على مستوى نقطة القيطون بعد دخولها من القطر الليبي وباخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على الأقراص المخدرة مخفية داخل خزان الوقود.

واشارت الى انه تحرير محضر في الغرض. وقد تم بالاحتفاظ بالمشتبه به بعد استشارة النيابة العمومية ومواصلة الأبحاث قصد التعرف على مصدر البضاعة ووجهتها.