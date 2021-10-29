نابل: رصد 16 إصابة بفيروس “كورونا” دون تسجيل وفيات جديدة منذ 3 أيام

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك على إثر القيام ب210 تحاليل مخبرية بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب7,6 بالمائة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأوضح المصدر ذاته، اليوم الجمعة، في تصريح أفاد به (وات)، أن حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بفيروس “كورونا” بلغت 12 حالة إيواء، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب3 بالمائة بالقطاع العام، و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 50 بالمائة مقابل 0 بالمائة بالقطاع الخاص

وبين، ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 49879 اصابة، من بينها 125 حالة نشيطة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48329 حالة.

وقد سجلت حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس استقرارا في حدود 1425 حالة وفاة، باعتبار أنه لم يتم منذ ثلاثة أيام تسجيل حالات وفاة جديدة .