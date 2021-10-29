قابس: تسجيل اصابة جديدة واحدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بان الادارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 43 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن تحليلا واحدا وردت نتيجته “ايجابية” وأثبت اصابة صاحبه بالفيروس وهو من قابس الجنوبية.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22304 اشخاص من بين 22328 شخصا ثبتت إصابتهم واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 24 حالة تتوزع الى 16 حالة بقابس الجنوبية و03 حالات بكل من قابس المدينة وقابس الغربية وحالتين بمطماطة الجديدة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 06 اصابات لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 04 مرضى من بينهم مريض واحد (01) يقيم بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.