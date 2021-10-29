وزارة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص قتل امرأة حرقا

أفادت وزارة الداخلية، بأن أعوان مركز الأمن الوطني بالنفيضة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة تمكنوا من القبض على شخص تورط في قتل امرأة حرقا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، بأنه على إثر ورود مكالمة هاتفيّة على مركز الأمن المذكور، مفادها قبول امرأة بالمستشفى متعرّضة إلى حروق بأماكن متفرّقة بجسدها وحالتها خطيرة، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات أمكن حصر الشبهة في أحد معارفها والذي بعد تحديد مكان تواجده تمّ إلقاء القبض عليه.

وأكدت أنه وبالتحرّي معه أفاد بأن المعنيّة قامت بسكب مادّة البنزين على جسدها وإضرام النار فيه نتيجة خلافات بينهما، مشيرة إلى أن منطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة قد تلقت في وقت لاحق مكالمة هاتفيّة ثانية من المستشفى المحلي بالنفيضة تُفيد بأن المتضرّرة متأثرة بحروقها.

وأشارت إلى أن النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة سوسة 02، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه من أجل “القتل العمد” وعهدت إلى فرقة الشرطة العدليّة بالمنطقة المذكورة بمواصلة الأبحاث معه