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توزر: 60,13 بالمائة نسبة الأشخاص الذين استكملوا عمليات التلقيح ضد “كوفيد19″وتطعيم أكثر من 500 شخص بالجرعة الثالثة

2021/10/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


حققت المصالح الصحية في ولاية توزر، نسبة تغطية عامة بالتلاقيح المضادة لفيروس كورونا” بنسبة تقدر ب60,13 بالمائة من الأشخاص الذين أنهوا عملية التطعيم، فيما تم تطعيم 72,25 بالمائة بالجرعة الأولى، وفق ما ذكره ل(وات) ،رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وتختلف هذه النسب من فئة عمرية الى أخرى، حيث بلغت نسبة من أنهى التلقيح من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق 81,45 بالمائة، وتلقى 91 بالمائة منهم الجرعة الأولى، مقابل انخفاض هذه النسبة لدى الفئة العمرية من 15 الى 39 سنة ببلوغ نسبة 57.36 بالمائة من تلقى الجرعة الأولى، و42,63 بالمائة بالنسبة لمن استكملوا التلقيح.

وأشار المصدر ذاته، الى الانطلاق في تقديم الجرعة الثالثة لكبار السن في إطار تعزيز المناعة، حيث تم خلال 3 أيام، تطعيم أكثر من 500 شخص.

ولفت، الى أن الوضع الوبائي يتسم بالاستقرار التام في الفترة الأخيرة بعدم تسجيل إصابات جديدة وخلو المستشفيات من المرضى، باستثناء مريض واحد يقيم بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر.
ص م

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