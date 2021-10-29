بن عروس : تطعيم 2268 شخصا بالجرعة الثالثة من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية بن عروس، 2263 شخصا من إجمالي عدد المسجلين والمدعوين لتلقي هذه الجرعة من الفئة العمرية 75 سنة فما فوق .

ووفق ما أفاد به “وات” ، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة، الدكتور فتحي اللطيف، اليوم الجمعة، فان إجمالي عدد المسجلين المنتمين لهذه الفئة العمرية بلغ في حدود 15861 شخصا .

وشرعت المراكز الجهوية القارة بولاية بن عروس خلال الأسبوع الجاري في استقبال المدعوين من المنتمين لهذه الشريحة لتلقي الجرعة الثالثة من التطعيم ضد الفيروس، حيث سجل المركز الجهوي للتلقيح اكبر نسبة في الإقبال خلال ال 3 أيام الماضية, وفق نفس المصدر.

من جهة أخرى, ووفق التحييين الدوري لإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، فقد تواصل نسق التراجع في معدل الإصابات بالفيروس، ليأخذ المؤشر الوبائي في الانحدار يوما بعد يوم، حيث تراجعت نسبة الإصابة بالفيروس إلى حدود 5 فاصل 64 حالة نشيطة لكل مائة ألف ساكن، وهو ما انعكس بدوره على عدد الحالات النشيطة لتستقر حاليا في حدود 34 حالة، ومعدل التحاليل الايجابية إلى 3 فاصل 76.

وسجلت الجهة، يوم أمس الخميس، حالة وفاة وحيدة بسبب الفيروس، بعد تواصل النسق الايجابي في عدم تسجيل أية حالة وفاة منذ 3 أكتوبر المنقضي.