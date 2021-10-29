حجز سِلع مجهولة المصدر بتطاوين

أكد المدير الجهوي للتجارة بتطاوين عزوز صالح أن اعوان المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع الهياكل الامنية قاموا بحجز 2064 قارورة شمبوان و 2880 بطارية جافة و 96 فانوس اقتصادي كانوا مخبئين بمستودعات تابعة لإحدى المغازات بالجهة بداعي الزيادة و الترفيع في الأسعار و مسك و ترويج منتوجات مجهولة المصدر.

كما قام الأعوان بموجب نفس عملية المراقبة بفتح بحث اقتصادي يخص مؤسستين صناعتين بولايات أخرى من اجل اخلالات متعلقة بسلامة و جودة المنتوجات إضافة إلى فتح بعث مع احد مزودي المغازة من أجل اخلالات متعلقة بسلامة الفوترة و عدم مطابقتها للواقع.