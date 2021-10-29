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وزارة الصحة: إحصاء ثلاث وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الخميس

2021/10/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بثلاث وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الخميس، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 88 تحليلا إيجابيا من مجموع 3574 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 46 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و231 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 78 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 685 ألفا و 712 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 377 مصابا، من بينهم 15 حالة جديدة، و91 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 28 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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