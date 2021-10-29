المهدية: تسجيل حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الجمعة، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس لمواطنة أصيلة معتمدية الجم ومقيمة بولاية مجاورة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات بالوباء على مستوى الجهة، إلى 767 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ156 عينة، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، وتعافي مصاب واحد. وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى كل من قصور الساف والشابة والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25638 إصابة من بينها 24800 حالة شفاء و767 حالة وفاة و71 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1580 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 811 انتفعوا بالجرعة الأولى و752 تلقوا الجرعة الثانية و16 انتفعوا بالجرعة الثالثة من اللقاح.