بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0،6 بالمائة



– أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 أكتوبر 2021، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 0،6 بالمائة، يأتي ذلك إثر أسبوع سابق اتسم بالسلبية على خلفية التخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني “موديز”، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”، الجمعة.

ولم يتجاوز حجم التداول لكامل الأسبوع قيمة 10،8 مليون دينار أي بمعدل 2،2 مليون دينار يوميا، وهو حجم ضعيف، علما أن السوق لم تسجل بيع كتل أسهم.

وتصدر سهم المعامل الآلية بالساحل، ليرتفع بنسبة 17،6 بالمائة (1د)، وسط حجم تداول ضعيف بلغت قيمته 11 ألف دينار، مع الإشارة إلى أن الشركة، التّي عرفت صعوبات ماليّة لم تنشر بعد قوائمها المالية لسنة 2020.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر حركية، إذ تطوّرسعره بنسبة 6،3 بالمائة (58،48د) محققا حجم تداول بلغت قيمته 1،2 مليون دينار.

في المقابل، تقهقر سعر سهم الشركة التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكيّة بنسبة 16،2 بالمائة (2،940د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 658 ألف دينار لكامل الأسبوع. علما وأن مؤشرات النشاط للثلاثية الثالثة من سنة 2021 شهدت نموّا في رقم المعاملات المتراكمة بنسبة 28 بالمائة.

كما تراجع سهم البنك التونسي بنسبة 1،5 بالمائة (5،420د)، وسجل السهم على مدى الأسبوع حجم مبادلات بقيمة 938 ألف دينار.

وأنهى سهم شركة صنع المشروبات بتونس الأسبوع في المنطقة الحمراء لينخفض بنسبة 1،5 بالمائة (18،540د) مع حجم تبادل بقيمة 1،4 مليون دينار.