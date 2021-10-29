وزير الداخلية يطمئن على الحالة الصحية لعوني الحرس الذين اصيبا في حادث خلال عملية مطاردة..

تلميذ يتعرض إلى عملية “براكاج” داخل معهد باردو من قبل ملثمين

بعد ايقاف البث: مدير عام قناة حنبعل يتحدث ويكشف..

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص قتل امرأة حرقا

العجز التجاري يتراجع إلى 5،1 مليار دينار موفى سبتمبر 2021

2021/10/29 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

تقلص العجز التجاري إلى 5،1 مليار دينار (أو 4،2 سلبي بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى شهر سبتمبر 2021، مقابل 5،8 مليار دينار (أو 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي ، الجمعة، حول التطورات الإقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط.

ويعود تراجع العجز، وفق البنك المركزي، إلى تحسن مداخيل العمل، مما أتاح تغطية تأثير تعمق عجز الميزان التجاري ( 9،4 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار موفى سبتمبر 2020).

وأشار البنك، إلى أن مداخيل العمل ( نقدا) باحتساب الاورو واصلت ارتفاعها لتصل إلى 1863 مليون أورو (أو 6153 مليون دينار) موفى سبتمبر 2021، مسجلة تطورا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وقدّرت قيمة هذه المداخيل إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2021 ب1977 مليون أورو (أو 6530 مليون دينار).

وتقلص عجز ميزان العمليات التجارية، دون احتساب الطاقة، إلى 1،8 مليار دينار ( أو 1،5 من الناتج الداخلي الخام) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 2،1 مليار دينار (أو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2020.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn