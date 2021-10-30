عاجل: اصدار اربع بطاقات ايداع بالسجن ضد سمير بالطيب ومسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة..

افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان قاضي التحقيق في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 الف دينار، قد اصدر فجر اليوم السبت اربع بطاقات ايداع ضد وكيل الشركة ووزير فلاحة سابق ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم .

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 26 اكتوبر الاحتفاظ بثمانية اشخاص شملهم البحث في قضية تتعلق بهذه القضية وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة.

كما جاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم السبت ان الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021

واضاف البلاغ انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية ”

اما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من اجل “المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ” وفق ذات البلاغ