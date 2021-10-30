جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم السبت 30 اكتوبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم السبت ،عددا من الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها بطاقات ايداع بالسجن ضد سمير الطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة وتصريح المحامي والقاضي السابق احمد الصواب حول الفصل 49 من الدستور اضافة الى دراسة تكشف ان 82 الف وظيفة شاغرة والمؤسسات تعاني نقصا من الكفاءة .

وقد افاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدر فجر اليوم بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح ادارية بوزارة الفلاحة .

كما قرر الابقاء على اربعة مسؤولين اخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الاعلامية .

وجاء في نفس الموقع ، ان مجمع الزواري اطلق اول حافلة صينية مركبة كليا في تونس من طرف شركة المتوسطية لصناعة السيارات

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وابرز حافظ الزواري الرئيس المدير العام لمجمع “الزواري” ان استعمالات الحافلة المخصصة لنقل السياح او المسافات الطويلة ، لافتا الى انها مجهزة بجملة من المرافق على غرار تقنية “ويفي ” و4 كاميرات مراقبة وجهاز تلفزة .

وتحتوي الحافلة التي تم تجميعها بايادي تونسية 51 مقعدا باعتبار السائق وهي تتويج لجهود الطرفين التونسي والصيني وعملهما الدؤوب.

واورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا للمحامي والقاضي السابق احمد صواب الذي اكد فيه ان الفصل 49 من الدستور الذي يعتبر تاج الدستور ودستور الحريات داخل الدستور اصبح مهددا سياسيا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة في علاقة بالاقامات

الجبرية .واعتبر صواب ، في ذات السياق ، الاقامة الجبرية انتهاكا صارخا للفصل 49 حيث تم افراغ الحريات الطبيعية بالكامل ، منتقدا القرارات التي اتخذها الرئيس الاول للمحكمة الادارية التي لم تكرس الفصل 49 وذلك في علاقة لما حصل لكل من رياض المؤخر وشوقي الطبيب .

وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة القضائية اكد الصواب ، ان فيها تكرارا لما اقدم عليه من حيث التاثير وهرسلة القضاء ، متحدثا عن وضع السجون الذي وصفه بالكارثي ، حيث ان ثلث القابعين بالسجون من غير المحكومين .

وتطرق موقع راديو “اكسبريس اف ام ” الى مداخلة الباحثة الاقتصادية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات المعهد العربي لرؤسا ء المؤسسات اجرى دراسة بمشاركة 1000 مؤسسة من القطاع الخاص بينت ان 40 بالمائة من رؤساء لم يدخلوا اي تغييرات على هيكلة مؤسساتهم

في حين قام البقية بفتح انتدابات جديدة

كما اوضحت في برنامج “اكسبريسو” ان دراسة المعهد كشفت فيما يتعلق بالانتدابات ان 40 بالمائة من اصحاب المؤسسات قاموا بانتداب موظفين وعمال اضافيين طيلة العام الفارط واغلبهم من المؤسسات المتوسطة والناشطة في قطاع الصناعة .

وفي اخبار متفرقة ،ذكر موقع اذاعة “شمس اف ام ” ان دراسة جديدة نشرت في مجلة “لانست” العلمية الشهيرة اثبتت ان التلقيح يقي من المضاعفات الحادة للفيروس ومع في اغلب الاوقات الوفاة الا انه لا يصد تماما انتقال العدوى .

واظهرت نتائج هذه الدراسة انه حتى الملقحين يمكنهم ان يصابوا بالفيروس من قبل مخالطيهم ،كما تبين ان نسبة احتمال اصابة الملقح تصل الى 25 بالمائة فيما تصل لدى غير الملقح الى 38 بالمائة .

ويشار الى ان منظمة الصحة العالمية جددت خلال الايام الماضية التحذير من ظهور سلالات جديدة من متحور دلتا ،داعية الدول الى زيادة حملات التلقيح .

وفي اخبار العالم ، نشر موقع راديو “اكسبريس ف ام ” نقلا عن سفارة فرنسا بتونس ان فرنسا وضعت الية جديدة ترمي الى اعادة الممتلكات التي استحوذ عليها باساليب غير مشروعة “الاموال المنهوبة”.

وستنفذ فرنسا الالية الجديدة الرامية الى اعادة الممتلكات التي “استحوذ عليها باساليب غير مشروعة “من خلال برنامج مالي يستحدث بموجب قانون المالية الفرنسية لسنة 2022 وستديرها وزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية وفق ما ورد في ذات الموقع .