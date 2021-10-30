اتصالات تونس الراعي الرسمي لأيام قرطاج السينمائية

تجدد اتصالات تونس باعتبارها الداعم الأول الثقافة في تونس شراكتها مع أيام قرطاج السينمائية في دورتها 32 التي تفتتح مساء السبت 30 أكتوبر.

وتجسيما للدور المجتمعي للمؤسسة ودعما لمبادراتها الاجتماعية في معاضدة جهود الاحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية أطلقت اتصالات تونس مبادرة نموذجية تتمثل في تمكين عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية من تحقيق حلمهم في لقاء نجومهم المفضلين في حفل افتتاح الدورة الحالية من ذلك كمال التواتي، نضال السعدي بيكا وغيرهم ….

وسيرافق أطفال جمعية قوس قزح مشاهير السينما و المسرح والإعلام في المشي على السجاد الأحمر و في الدخول إلى قاعات السينما و حضور افتتاح الدورة بأزياء نجومية خاصة من تصميم حنان العش.

وتهدف هذه المبادرة إلى تأكيد أهمية إدماج فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية تجسيما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الناشئة والتزاما بحق هذه الفئة من المجتمع في تحقيق أحلامها في كل المجالات.

وتتقدم اتصالات تونس بالشكر لجميع المساهمين في هذه المبادرة وخاصة السيد مهدي بن عبد الله الأستاذ الجامعي وطلابه.