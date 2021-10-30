صادم: تلميذ يتحرش بمعلمة ويعنفها..

أكد كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير توفيق الشاهر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 أن الدوريات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين الغربية تمكنت من القبض على تلميذ لم يتجاوز عمره الـ17 سنة، تحرش بمعلمته.

ويأتي ذلك بعد أن تقدمت معلّمة شابة إلى مركز الأمن المذكور، وصرحت أنها تعرضت إلى الاعتداء بالعنف والتحرش الجنسي من قبل أحد الشبان.

وتمكنت الدوريات الأمنية إثر التحريات من تحديد هوية المظنون فيه كما تم في ظرف وجيز تحديد مكان اختفائه، وألقت عليه القبض.

وتبين أنه تلميذ لم يتجاوز عمره 17سنة، كما اعترف بعملية التحرش وملامسة المعلمة، فيما نفى قيامه بتعنيفها.

وتم تحرير محضر بحث في الغرض، وأذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها بإحالة المظنون فيه على خلية الفصل السريع وفق موزاييك .