هذه طريقة الحصول على جواز التلقيح..

نشرت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم السبت 30 أكتوبر2021 عبر صفحتها بالفايسبوك كيفية استخراج جواز التلقيح الذي يعد وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح .

وللحصول على جواز التلقيح لا بد من النفاذ إلى فضاء المواطن عبر منصة إيفاكس من خلال رقم التسجيل بالمنظومة ورمز التثبت الذي يتم إرساله على الهاتف ثم يتم تحميل جواز التلقيح في نسخته الرقمية أو الورقية وبعد ذلك يتم التحقق من استكمال جدول التلقيح والامتثال لآجال المصادقة .

ويقع الاستظهار بجواز التلقيح رفقة بطاقة الهوية ويجب على الأطفال أن يكونوا رفقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.