المهدية : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة مقابل تعافي 12 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ90 عينة، صردت السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (2 بالمهدية و1 بالشابة) وحالة وفاة واحدة مقابل تعافي 12 مصابا.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25641 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24811 حالة شفاء و768 حالة وفاة و62 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 2198 شخصا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا توزعوا إلى 544 انتفعوا بالجرعة الأولى و1654 بين من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة، في بيان لها، اعتزامها الانطلاق في حملة تلقيح التلاميذ من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق والذين لم يتمتعوا بالجرعة الأولى من التطعيم.

وأوضحت أن عمليات التلقيح ستم في الفترة المممتدة بين 8 و20 نوفمبر 2021 بالمدارس الإعدادية وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت موافقة أولياء التلاميذ.