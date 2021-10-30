تطاوين: تدعيم المستشفى الجهوي بتطاوين بصهريج أوكسيجان جديد سعته 6 آلاف لتر

تدعّمت تجهيزات المستشفى الجهوي بتطاوين، أمس الجمعة، بتركيز صهريج جديد للاوكسيجان يتسع لـ6 الاف لتر وبكلفة تزيد عن 22 الف دينار، والذي سيعزّز الصهريج الاول بالمستشفى والبالغة طاقة استيعابه 3 الاف لتر.

وأوضح مدير المستشفى الجهوي بتطاوين، عبد المجيد الرقاد، لـ”وات” ان الصهريجين يزودان مختلف اقسام المستشفى لا سيما منها قسم الانعاش وقسم كوفيد-19 الذي عاش خلال شهري جويلية واوت ذروة تفشى جائحة “كورونا” وواجه صعوبات جمة ونقصا كبيرا في الاوكسيجان نتيجة الحاجة المتزايدة لاكثر من 50 مصابا بالوباء يقيمون في اقسام الانعاش ما استدعى التزود باسطوانات الاوكسيجان من الجارة ليبيا في أكثر من مناسبة، على حدّ قوله.

هذا وكان المستشفى الجهوي بتطاوين قد تلقى هدية من فرنسا تتمثل في وحدة قارة لانتاج الاوكسيجان وتم تشغيلها مطلع الصائفة الماضية ودخلت مرحلة الاستغلال ما يزيد في قدرة الجهة على توفير حاجياتها من هذه المادة الاساسية للمرضى في المستشفى.