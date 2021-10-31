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المهدية – كورونا: عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد يتابع منحاه التنازلي ليصل إلى 63 حالة

2021/10/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تابع عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الأحد، منحاه التنازلي ليبلغ 63 حالة بعد تسجيل إصابتين جديدتين وحالة شفاء واحدة.
وسجلت الإصابتان الجديدتان ، وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ62 عينة صدرت الأحد، بكل من الدائرة الصحية بملولش ودائرة بومرداس.
وتلقى 1501 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي توزعوا إلى 503 انتفعوا بالجرعة الأولى و262 بالجرعة الثانية و731 تلقوا الجرعة الثالثة علاوة على 5 تم تطعيمهم لارتباطهم بسفر خارج حدود البلاد.

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