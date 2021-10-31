بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 2-الجولة 3-الدفعة2):النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والخاصة بالمجموعة الثانية التي دارت اليوم الاحد:

المجموعة الثانية :

الاحد 31 اكتوبر 2021

في حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – مستقبل سليمان 1-صفر

في مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 1-صفر

السبت 30 اكتوبر 2021

في الشابة

هلال الشابة – الاولمبي الباجي 1-صفر

في جرجيس

الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش صفر-صفر

الترتيب الحالي.

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 9 3 3 0 0 4 0

2-الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 3 1

3-النادي الافريقي 4 3 1 1 1 2 2

–هلال الشابة 4 3 1 1 1 1 2

5-النجم الساحلي 3 2 1 0 1 1 1

6-مستقبل الرجيش 2 3 0 2 1 1 2

–الترجي الجرجيسي 2 3 0 2 1 0 2

8-مستقبل سليمان 0 2 0 0 1 0 2