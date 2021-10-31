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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 2-الجولة 3-الدفعة2):النتائج والترتيب

2021/10/31 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والخاصة بالمجموعة الثانية التي دارت اليوم الاحد:

المجموعة الثانية :
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي – مستقبل سليمان 1-صفر
في مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 1-صفر
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة
هلال الشابة – الاولمبي الباجي 1-صفر
في جرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش صفر-صفر

الترتيب الحالي.
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 9 3 3 0 0 4 0
2-الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 3 1
3-النادي الافريقي 4 3 1 1 1 2 2
–هلال الشابة 4 3 1 1 1 1 2
5-النجم الساحلي 3 2 1 0 1 1 1
6-مستقبل الرجيش 2 3 0 2 1 1 2
–الترجي الجرجيسي 2 3 0 2 1 0 2
8-مستقبل سليمان 0 2 0 0 1 0 2

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