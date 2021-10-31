سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب3 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في ملف شبهات فساد متعلق بتهيئة وادي الفكة

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، بالاحتفاظ ب 3 رؤساء مصالح من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، متابعة للملف المتعلق بشبهات الفساد الخاصة بتهيئة وادي الفكة بمعتمدية بئر الحفي، حسب ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل”وات”.

وبين جابر الغنيمي أنه تم الاحتفاظ ب3 رؤساء مصالح آخرين تابعين لمندوبية التنمية الفلاحية، ليرتفع العدد الجملي للمحتفظ بهم الى 7 أشخاص، لتورطهم في شبهة فساد في ملف وادي الفكة بمنطقة النوايل من معتمدية بئر الحفي، وسيقع ?حالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا.

يذكر أنه تم إيقاف 4 أشخاص يوم الجمعة الفارط، وهم مقاول، ورئيس دائرة المحافظة على التربة والمياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، ومسؤولان آخران، بعد أن تلقت النيابة العمومية بلاغا عن شبهة فساد في المشروع المذكور، تتعلق أساسا بالتلاعب بأركان المشروع والاستيلاء على أموال عمومية كانت مخصصة لجهر الوادي.