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تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و263 إصابة بالفيروس يوم 29 أكتوبر الجاري

2021/10/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم ،خلال يوم 29 أكتوبر الجاري، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا و 263 إصابة بالفيروس وذلك بعد إجراء 6130 تحليلا تبين أن 4.29 بالمائة منها كان ايجابيا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عدد التحاليل الايجابية بلغ اجمالا 712 ألفا و 581 تحليلا ، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ انتشار الوباء 25 ألفا و 238 وفاة مقابل تعافي 685 ألفا و 766 مصابا.
وكشفت الوزارة أنه دخل المستشفيات و المصحات الخاصة ،يوم 29 أكتوبر الجاري، 12 مريضا جديدا من جملة 320 مريضا، وبذلك بلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الانعاش و العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص68 مريضا، إضافة الى 21 مريضا يخضعون الى التنفس الاصطناعي.

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