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المنستير: حصول قائمة “الوفاق” المستقلة على 431 صوتا في النتائج الاولية للانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل

2021/11/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أسفرت الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل بولاية المنستير عن حصول قائمة “الوفاق” المستقلة على 431 صوتا وقائمة “الشباب الريفي بالهدادرة” المستقلة 163 صوتا من مجموع 594 صوتا مصرح بها للقائمتين، وفق ما أفاد به منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بسام حلاوة (وات).

وبلغ مجموع الأوراق المستخرجة من صناديق الاقتراع 610 ورقات منها 10 ورقات ملغاة، و6 ورقات بيضاء ومجموع 594 صوتا مصرح بها لكل القائمات المترشحة، وافاد حلاوة بأنّ ورقة كشف نتائج الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل سيتواصل تعليقها بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات إلى غاية يوم الغدّ.

وسجلت هذه الانتخابات مجموع 4844 ناخبا وناخبة من المرسمين بمكاتب الاقتراع، وبلغت نسبة اقتراع المدنيين أمس 12 فاصل 64 في المائة، ونسبة اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 30 أكتوبر الجاري 6 في المائة حسب ذات المصدر.

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