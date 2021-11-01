عاجل: الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل الشاب فيراس في سوسة..

جدّت الليلة الماضية الأحد 31 أكتوبر 2021 جريمة قتل راح ضحيّتها شاب إثر خلاف جدّ بينه وبين أحد الأشخاص أمام أحد المطاعم بمدينة سوسة، تمّ على إثرها تسجيل محضر تداخل في الغرض لدى وحدة الإستمرار الأمنية بالجهة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد تم في وقت لاحق الإعلام من قبل مستشفى فرحات حشاد بسوسة عن وجود الضحيّة بحالة وفاة داخل سيّارته جرّاء نزيف حادّ بعد تلقيه طعنتين على مستوى ساقه.

بمراجعة النيابة العموميّة بسوسة، أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وبإجراء المعاينات الأولية ولاتزال الأبحاث جارية لإيقاف الجاني وتقديمه للعدالة.