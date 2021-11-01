العرض العالمي الاول لفيلم “فرططو الذهب” للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق في الدورة 32 لايام قرطاج السينمائية

انتظم صباح اليوم الاثنين بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة العرض العالمي الاول للفيلم الروائي “فرططو الذهب” للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق الموجود بقائمة الافلام الروائية الطويلة المرشحة ضمن المسابقة الرسمية للدورة 32 لايام قرطاج السينمائية.

العرض الاول الموجه للاعلاميين سجل حضور المخرج عبد الحميد بوشناق وهو يحكي صراع شاب في الثلاثين من عمره مع ذاته يعمل في سلك الامن في علاقة بماضيه الدموي وجملة المشاكل النفسية والتحديات التي يعيشها لاسيما لدى التقائه بطفل صغير والانطلاق معه في رحلة عجيبة لاكتشاف عوالم خفية هي اقرب للخيال منها للواقع .

وعلى مدى 92 دقيقة من الزمن يمكن ان نكتشف كنه مشاعر معقدة للشخصيتين الرئيسيتين بالفيلم الاب عبد الوهاب “فتحي الهداوي” بابنه معز “محمد السويسي” المشوبة بالخوف تارة والحب تارة اخرى لكنها تبقى صدامية بما انها تسطر خط سير الابن في دروب الحياة المليئة بالاوجاع مثلما تجعل الاب يعيش ماضيه بكثير من المرارة والحسرة على ضياع سنوات من عمره مع الغرباء في مهنته (فنان مسرحي) وصلب عائلته وهي اعمق درجات الاغتراب والانكسار.

الفيلم حسب تصريح عبد الحميد بوشناق لوكالة تونس افريقيا للانباء “تم انجازه منذ ثلاث سنوات لكنه شهد فترة جائحة كورونا الكثير من التغييرات على مستوى الرؤية والمونتاج قبل ان يتم اطلاقه ليكون حاضرا للعرض الجماهيري” مشيرا الى ان ” الانجاز تم بفريق تونسي مائة بالمائة وفي اطار رؤية جديدة للواقع السينمائي الحالي في تونس الذي يتطلب الكثير من البحث والتجديد والخصوصية لبلوغ مستويات التميز ضمن كوكبة الافلام التونسية المنجزة في السنوات الاخيرة “.

واضاف بوشناق ان الفيلم “من فئة الفنتازيا الدرامية ويختزل نوعا ما تاثره بكبار المخرجين في المجال على غرار ستيفن سبيلبرغ وجايمس كامرون لكنه غير بعيد عن الطابع التونسي الاصيل ” وقال “اللقطة الدموية الاولى في الفيلم هي نوع من الخطاب الموجه للجمهور لتركيز اهتمامه على حيثيات العمل ويترك بذلك توقعاته وانتظاراته جانبا حيث اخترت ان تكون جميع الشخصيات متفردة تتحرك في محيط تونسي في ظاهره لكنه كوني وقد اشتغلت على هذا الامر مع حاتم الناشي مدير التصوير وفاطمة المداني المشرفة على الديكور لابراز الجانب المخيف والمثير للاحداث في نفس الوقت حيث بحثنا كثيرا في مجال الفنون التشكيلية وهو ما تجلى في اللوحات والصور التي تم اعتمادها مع التلاعب بالواقع نوعا ما حتى لا يكون مرتبطا بمكان وزمان بذاتهما.”

من جهته عبر محمد السويسي بطل الفيلم ل/وات/ عن “سعادته بالمشاركة في هذا العمل لعبد الحميد بوشناق الذي منحه فرصة التحليق عاليا في مناخات شخصية مركبة ومعقدة من حيث البناء الدرامي والفني ” مشيرا الى “الاحساس بالخوف والفرح الذين يعتملانه، الخوف لكون الفيلم تجربة فريدة من نوعها ومغايرة بالنسبة للجمهورالتونسي باعتبارها قائمة على مشاهد الاثارة والرعب احيانا والفرح بما انه يلعب دورا رئيسيا في فيلم قد يحلق في سماء العالمية بعد ترشيحه من قبل المركز الوطني للسينما والصورة ليكون ضمن قائمة الافلام المرشحة لنيل اوسكار افضل فيلم اجنبي”.

واكد السويسي في جانب آخر ان “عبد الحميد بوشناق فسح له المجال خلال الفيلم ليتحرك بحرية ضمن حدود شخصية رجل الامن التي يتقمصها ويضيف اليها الكثير من شخصيته الحقيقية على مستوى التعاطي مع الوقائع والاحداث وهو ما يحسب للمخرج الذي يركز على الحركة الجسدية والاعتمالات النفسية التي عادة ما تظهر على قسمات الوجه والمظهر الخارجي اكثر من الحوار في حد ذاته ليعطي للمشهد في السينما الزخم الانساني والثراء المطلوب للشخصية “حسب قوله .

يذكر ان شريط “فرططو الذهب” الذي كتب نصه واخرجه عبد الحميد بوشناق سيكون حاضرا بقاعات السينما التونسية يوم 07 نوفمبر القادم ب24 ولاية في نفس الوقت وهو من بطولة فتحي الهداوي ومحمد السويسي والطفل ريان داودي الى جانب ثلة من ابرز الممثلين التونسيين منهم ابراهيم زروق وهالة عياد ورباب السرايري وغيرهم اما الموسيقى التصويرية فهي لحمزة بوشناق والتوزيع لمؤسسة “هكا ” للتوزيع.