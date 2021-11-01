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سفير الولايات المتحدة يؤكد في لقاء بالامين العام لاتحاد الشغل أهمية عملية سياسية شاملة في تونس تضم المجتمع المدني ومختلف الأطراف

2021/11/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

جدد سفير الولايات المتحدة الامريكية، دونالد بلوم، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التأكيد على أهمية “عملية سياسية شاملة تضم المجتمع المدني ومختلف الأطراف في وقت تواجه فيه تونس تحديات إقتصادية وصحية وإجتماعية مهمة”، حسب ما أعلنت عنه السفارة الامريكية بتونس.

ومن جهته أفاد اتحاد الشغل، في بلاغ نشره ظهر اليوم الاثنين على صفحته الرسمية، ان الطبوبي وبلوم استعرضا خلال هذا اللقاء الوضع العام بالمنطقة، وخاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس ودفع الاقتصاد الوطني.

وأضاف الاتحاد ان السفير الأمريكي أكد استعداد الولايات المتحدة لدعم تونس والمؤسسات الديمقراطية، وتشريك اتحاد الشغل في هذا المسار خاصة في المجال الاقتصادي الذي يتطلب الإسراع بإيجاد حلول عملية، وفي المفاوضات مع المؤسسات الدولية وإخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني.

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