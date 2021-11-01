بسبب تصريحات قيس سعيّد: غازي الشواشي يودع عريضة لدى وكيل الجمهوريّة #خبر_ عاجل

تولى أمين عام التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 إيداع عريضة لطلب فتح تحقيق قضائي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التصريح الذي قام به رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة لقائه بوزير أملاك الدولة يوم 25 اكتوبر الفارط .

وقال غازي الشواشي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذه العريضة تأتي على خلفية تصريح قيس سعيد الذي لمح من خلاله لشبهة ارتشاء و محاباة تتعلق بتسويغ ارض فلاحية راجعة للدولة تم امضائه بتاريخ 30 جوان 2020 عندما كان غازي الشواشي على رأس وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية .

وأضاف غازي الشواشي ” في انتظار كشف الحقيقة كاملة و تحميل المسؤوليات و بيان صحة الاتهام من عدمه “.