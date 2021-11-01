توننداكس ينهي معاملات الاثنين متراجعا ب 3ر0 بالمائة

اقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الاثنين، متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة ليدرك النقطة 65ر7016 وسط حجم معاملات ناهزت 8ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر5 بالمائة وليقفل على سعر 100ر3 دينار، وسط حجم تداول قدر ب 65 ألف دينار.

و تطور سعر سهم سلكوم بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل على سعر 780ر4 دينار وسط حجم تداول ضئيل ناهز 2مليون دينار.

وكان سهم اوفيس بلاست الأكثر تراجعا خلال الحصة بنسبة 3ر4 بالمائة وليقفل على سعر 560ر1 دينار دون تسجيل أي تبادل وسجل المختص في الأدوات المدرسية والمكاتب تقهقرا منذ بداية السنة بنسبة 19 بالمائة.

كما تدحرج سعر سهم شركة صنع المشروبات بتونس، بدوره، بنسبة 6ر0 بالمائة وليقفل على سعر 420ر18 ألف دينار، واستحوذ السهم الأكثر تداولا خلال الحصة على أرباح بقيمة 289 ألف دينار.