تطعيم ما يقارب 82 ألف تلميذ ضد كوفيد-19 أثناء حملات التلقيح المتنقلة بالمعاهد الثانوية

أفضت الحملة المتنقلة لتلقيح التلاميذ بالمعاهد الثانوية للتلاميذ من 15 سنة مافوق التي انطلقت في 7 أكتوبر المنقضي وتواصلت إلى 14 من نفس الشهر الى تطعيم 81948 تلميذا ضد كورونا، وفق ما أعلن عنه مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، لطفي بن حمودة، اليوم الاثنين.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مردود الحملة المتنقلة التي شملت حوالي 1000 معهد، طيبة، لافتا إلى أن حملة اخرى ستنطلق في 8 نوفمبر الجاري لفائدة نفس الفئة العمرية بالمدارس الإعدادية.

ولفت، في ذات الصدد، إلى أنه قد تم تطعيم 6168 طالبا في إطار حملات متنقلة من الصحة المدرسية والجامعية الى المؤسسات الجامعية منذ العودة الجامعية إلى حد الآن.

وأشار إلى أنه قد وقع خلال نفس الفترة تطعيم 278 شخصا من مهنيي قطاع التعليم العالي في إطار حملات التلقيح المتنقلة.

وللإشارة فإن الحملات المتنقلة وقع تنظيمها بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.