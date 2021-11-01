الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :تعيين مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

— المجموعة الاولى

السبت 6 نوفمبر

ملعب بئر الاحمر – س 14 و30

اتحاد تطاوين – اتحاد بن قردان

ملعب حمام سوسة – س 14 و30

امل حمام سوسة – النادي الصفاقسي

ملعب البصيري – س 14 و30

النادي البنزرتي – نجم المتلوي

ملعب رادس – س 16 و30

الترجي الرياضي التونسي – نادي حمام الانف

— المجموعة الثانية

الاحد 7 نوفمبر

مركب جرجيس – س 14 و30

الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان

ملعب مصطفى بن جنات – س 16 و30

الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي

ملعب الشابة – س 14 و30

هلال الشابة – النجم الساحلي

ملعب باجة – س 14 و30

الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش