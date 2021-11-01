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الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :تعيين مقابلات الجولة الخامسة

2021/11/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:
— المجموعة الاولى
السبت 6 نوفمبر
ملعب بئر الاحمر – س 14 و30
اتحاد تطاوين – اتحاد بن قردان
ملعب حمام سوسة – س 14 و30
امل حمام سوسة – النادي الصفاقسي
ملعب البصيري – س 14 و30
النادي البنزرتي – نجم المتلوي
ملعب رادس – س 16 و30
الترجي الرياضي التونسي – نادي حمام الانف
— المجموعة الثانية
الاحد 7 نوفمبر
مركب جرجيس – س 14 و30
الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات – س 16 و30
الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي
ملعب الشابة – س 14 و30
هلال الشابة – النجم الساحلي
ملعب باجة – س 14 و30
الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش

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