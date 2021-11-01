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تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 25 فيفري 2022

2021/11/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى يوم 25 فيفري 2022 ، وذلك لاتمام بعض الأعمال.

وقد تم تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي عديد المرات، آخرها أواخر شهر ماي 2021، لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية.

يذكر أن أطوار قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، تعود الى يوم 25 جويلية 2013، بعد أن تم اغتياله بالرصاص أمام منزله الكائن بولاية أريانة.

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