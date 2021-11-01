تسجيل 421 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ بداية العودة المدرسية إلى الآن

سجّل الوسط المدرسي منذ العودة المدرسية 2021-2022 إلى اليوم 421 حالة اصابة بكوفيد-19 في صفوف التّلاميذ، وفق ما أعلنه، مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة، لطفي بن حمودة، اليوم الاثنين.

واعتبر المتحدث في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الإصابات المسجلة في صفوف التلاميذ ضئيل جدا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية التي شهدت إصابة نحو 5 آلاف تلميذ مبينا أن تراجع عدد هذه الاصابات يعود إلى توفّر الأرضية الملائمة لاستقرار الوضع الوبائي الذي تم تسجيله مؤخرا على المستوى الوطني والعالمي.

كما بيّن ان التلقيح كان عاملا ايجابيا لتراجع نسق الاصابات، لافتا إلى أن الحذر واجب والإقبال على التلقيح ضرورة.

وأفاد بأنه قد تم منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر 202 إلى اليوم غلق 9 أقسام و5 مؤسسات تربوية موزعة على ولايات بنزرت والكاف والمهدية وسيدي بوزيد ومدنين.

وأشار إلى أن معدل الغلق يعد ضعيفا مقارنة بعدد المؤسسات التربوية.