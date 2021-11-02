التصفيات الاوربية لمونديال 2022 : إبراهيموفيتش ينضم مجددا إلى تشكيلة منتخب السويد



انضم مهاجم ميلان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مجددا إلى تشكيلة منتخب السويد لخوض آخر مباراتين لها لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022 خارج أرضها أمام جورجيا وإسبانيا وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب إبراهيموفيتش (40 سنة) الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات بالبطولة الإيطالية لكرة القدم عن بطولة امم أوروبا 2020 بسبب إصابة في الركبة.

ورغم الاستدعاء لآخر تشكيلة لمدرب السويد يان أندرسون فقد اضطر إبراهيموفيتش للانسحاب لمواصلة التعافي.

وقال أندرسون في بيان للاتحاد السويدي لكرة القدم “لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا. تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس”.

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى الملحق.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر الجاري قبل مواجهة إسبانيا في ختام مباريات المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.