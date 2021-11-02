إحباط 123 عمليّة تهريب خلال الاسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 4 ملايين دينار

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 24 الى 30 أكتوبر الفارط من إحباط 123 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 4 ملايين و 232 ألف دينار.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 1781 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ.

وأضافت أنه تم حجز 14 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة، و 357 قرصا مخدرا و 37 قطعة مخدرة، فضلا عن حجز 73 وسيلة مفتّش عنها.

كما أكدت إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة، وإحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على 146مجتازا.