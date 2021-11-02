توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء متراجعا ب 07ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الثلاثاء، متراجعا بنسبة 07ر0 بالمائة ليدرك النقطة 08ر7012 وسط معاملات ناهزت 9ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم البطارية التونسية أسد قائمة الارتفاعات بعد أن تطور سعره بنسبة 6ر4 بالمائة وليقفل على سعر 050ر2 دينار، وسط حجم تداول ضعيف ناهز 40 ألف دينار.

و كان سهم نيو بودي لاين الأكثر تداولا خلال الحصة حيث تطور بنسبة 7ر3 بالمائة ليقفل على سعر 590ر5 دينار، مراكما أرباحا بقيمة 12 ألف دينار.

في المقابل كان سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب الأقل تبادلا خلال الحصة، متراجعا بنسبة 9ر4 بالمائة وليقفل على سعر 090ر5 دينار، وسط مبادلات بقيمة 42 ألف دينار.

كما تقهقر سعر مخبر أونيماد ،بدوره، بنسبة 8ر2 بالمائة وليقفل على سعر 180ر7 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 214 ألف دينار.

واستحوذ سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية على أرباح بقيمة 317 ألف دينار ليتطور بنسبة 6ر1 بالمائة وليغلق على سعر 150ر 3 دينار يشهد السهم تراجعا منذ بداية السنة بنسبة 4ر33 بالمائة.