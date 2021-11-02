البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يتوج باللقب العربي

توجت سيدات النادي الافريقي بلقب البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزهن على نادي الابيار الجزائري بنتيجة 26-21 (الشوط الاول 15-11) في لقاء الدور النهائي الذي اقيم يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات.

وكانت فتيات الزهراء الرياضية قد انهين مشوارهن في المركز الثالث بعد الفوز على نادي فتيات بومرداس الجزائري بنتيجة 34-22 (الشوط الاول 17-12) في المباراة الترتيبية التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة نابل.