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حجز أسلحة ناريّة وذخيرة حربيّة لدى شخص “على علاقة بعنصرين تكفيريين”

2021/11/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن وحدات حرس وأمن ألقت القبض على شخص “على علاقة بعنصرين تكفيريين” وحجزت بمنزله بالهوارية من ولاية نابل أسلحة نارية وذخيرة حربية دون رخصة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن الوحدات الأمنية عثرت بمنزل الموقوف على بندقيّة رشّاش ومخزن وأربعة مسدّسات ناريّة وبندقيّة قنص و35 إطلاقة بندقيّة رشاش و272 إطلاقة مسدّس مختلفة الأعيرة وثلاثة مخازن.

وذكرت بخصوص ملاباسات العملية أنه على إثر توفّر معلومات مفادها تحوّز شخص على أسلحة ناريّة وذخيرة بمنزله بجهة الهواريّة، قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم رفقة دوريّة تابعة لمصلحة التوقّي من الإرهاب بنابل بتحديد مكان تواجده ومداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه، مؤكدة أنه بتفتيش المنزل تمّ العثور على كمية من الأسلحة الحربيّة والذخيرة.

وأضاف ذات المصدر أن تعميق التحرّيات في شأن المظنون فيه أثبت أنه “على صلة قرابة بعنصرين تكفيريّين”.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل بالاحتفاظ بالمظنون فيه وزوجة شقيقه وفتح محضر بحث موضوعه “حيازة أسلحة ناريّة وذخيرة ناريّة حربيّة دون رخصة”.

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