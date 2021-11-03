توضيح من اتصالات تونس

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توضيح من اتصالات تونس

2021/11/03 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تنفي اتصالات تونس وجود أيّة علاقة لها بالإعلان المتداول حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على حملة منافسة مثيرة للجدل وتؤكد عدم علمها بالجهة التي تقف وراءه.

كما توضح شركة اتصالات تونس أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في الجدل المذكور وتفضل أن تكرس جهودها في هذه الأوقات الصعبة لتونس و لمسؤوليتها الوطنية كاستكمال شبكتها البالغة 30 ألف كيلومتر من الألياف البصرية و التركيز على شبكتها الأسرع للأنترنت من الجيل الرابع و تدعيم تغطيتها التي تشمل 95٪ من السكان والاستجابة الأفضل لحاجيات 6 ملايين مشترك.

كما تؤكد شركة اتصالات تونس بأنها تفضل توجيه كل طاقاتها لمزيد تدعيم مردودها التقني المتميز الذي أهلها للتتويج لعامين متتاليين في 2019 و 2020 كأفضل أداء لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، استنادا إلى مقياس nPerf” .

وتبين اتصالات تونس أنها ستواصل العمل على تحقيق المهم بالنسبة لها وهو تأمين أفضل مؤشرات جودة الخدمات الممكنة لكافة حرفائها.

3 – أفضل آداء  سرعة التنزيل

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