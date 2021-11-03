تبادل عنف بين سائق حافلة و تلميذ بسوسة: هذه هي العقوبات التي قد تطال الطرفين

أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها علي عبد المولى اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 أن سائق الحافلة التابعة لشركة النقل بالساحل، المتهم بالاعتداء على تلميذ في جهة النفيضة، قد مثل يوم أمس الثلاثاء، في حالة تقديم أمام النيابة العمومية.

وأضاف عبد المولى في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم أن سائق الحافلة قال إنه قد كان في حالة دفاع عن النفس، حيث لم يصور الفيديو المتداول بداية الحادثة حين تعرض للتعنيف من قبل التلميذ. وقد قدم السائق المشتكى به شهادة طبية تؤكد تعرضه للاعتداء وتمنحه راحة بـ18 يوما، بينما قدم التلميذ شهادتين طبيتين (4 و5 أيام) ليتبين أن الحادثة تتمثل في تبادل للعنف طبقا للشهادتين الطبيتين.

كما أفاد أحد الشهود أنه عاين إقدام بعض التلاميذ على إنزال السائق من الحافلة والاعتداء عليه بالعنف رفقة زملائه بشركة النقل بالساحل.

وقد تقرر إثر ذلك، إحالة السائق واثنين من زملائه على المحكمة المختصة والمجلس الجناحي، في حالة سراح، بالإضافة إلى التمليذ، بعد تبين وجود حالة تبادل للعنف بين مختلف الأطراف.

ووجهت للأطراف الثلاثة الأولى تهم الاعتداء بالعنف الشديد الصادر عن موظف عمومي دون موجب على الناس، والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وللتلميذ تهمة الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفه.

وقد تم تأخير القضية إلى موعد لاحق مع إبقاء الأطراف المعنية في حالة سراح. ويمكن أن تصل عقوبات هذه التهم الموجهة للطرفين، إلى السجن لمدة 5 سنوات.