عاجل: السجن أربع سنوات للنائب المجمد ماهر زيد..

هذه أسباب ارتفاع أسعار ملابس “الفريب”..

هام: تعيين عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس

امرأة تضرم النّار في جسدها اثر خلاف مع زوجها.. وهذه التفاصيل

تطاوين: الاحتفاظ بشخصين أحدهما أجنبي على خلفية محاولتها التفويت بالبيع في مخطوطات تاريخية

2021/11/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيشات للحرس الوطني بولاية تطاوين، أمس الثلاثاء، من الكشف عن عملية تفويت في مخطوطات تاريخية قيّمة مكتوبة على الجلد، جاء بها صاحبها من بلد شقيق للمتاجرة بها وبيعها في تونس، وذلك بالاتفاق مع مواطن تونسي في الجهة.

وأفاد رئيس هذه الفرقة في تصريح لـ”وات”، بأنه وعلى إثر تلقيهم لمعلومات استخبارتية في هذا الشأن، تم نصب كمين محكم لصاحبي هذه العملية، والايقاع بهما.

وأضاف، أنه تمت احالة هذه المخطوطات على ممثل المعهد الوطني للتراث، الذي طلب عرضها على الاختبار التقني للتحقق في مصدرها ومحتوياتها، مؤكدا انه تم الاحتفاظ بالشخصين في انتظار عرضهما على النيابة العمومية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn