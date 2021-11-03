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الجزائر تتوعّد المغرب اثر مقتل 3 جزائريّين على الحدود الموريتانيّة

2021/11/03 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مقتل ثلاثة جزائريين “بطريقة جبانة” من جراء ما وصفته بـ”قصف مغربي همجي” على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان “إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحنتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد”، مؤكدة أن “الجريمة لن تمر دون عقاب”.

وأشار البيان الى أن “عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة”.

وتابع بيان الرئاسة “الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة الجزائرية التحريرية”.

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