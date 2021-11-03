ادارة قناة حنبعل تطلب اجتماع عاجل مع الهايكا..

تبعا لتواصل إنقطاع بث قناة حنبعل منذ 30 أكتوبر الفارط تلقائيا بقرار من مجلس إدارة القناة تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،

انعقد اليوم الأربعاء بمقر القناة اجتماع عام بحضور أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام الممثل القانوني للقناة توج بالتأكيد على أن قرار الانقطاع التلقائي عن البث جاء ليعكس حرص مالكي القناة وإدارتها العامة و أبنائها على إحترام قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وحقها في التعاطي مع ملفات تراخيص البث، و إحتراما لعلوية القانون، وفق نص بيان أصدرته القناة.

كما جدد المجتمعون ”التمسك بالقناة كأول مؤسسة إعلاميه تلفزية خاصة فتحت باب التعددية في القطاع و أسهمت على إمتداد سنوات في تنويع المشهد الإعلامي، والتشديد على أن تواصل قطع البث التلقائي للقناة سيلحق أضرارا بالغة بعائداتها الاشهارية في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها، و سيعقد الوضع المهني للعاملين فيها الذين يجدون أنفسهم دون أجور لمدد غير معلومة مما يهدد أمانهم الوظيفي”.

وعبّر مجلس إدارة القناة عن تطلعه ”إلى أن تستجيب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى طلبه المشروع بعقد إجتماع عاجل مع ممثلي القناة ينتهي باتفاق يحفظ حق الهيئة في ممارسة دورها في تنفيذ القانون، ويراعي السياق العام الانتقالي الذي تعيشه وسائل الإعلام في تونس، و يحمي المصالح العاجلة والحيوية للقناة ولكل العاملين فيها، ويتوج باستئناف البث” .

كما أكدت القناة التزامها ”أمام الهايكا والهياكل المهنية والرأي العام التونسي باحترام تعهداتها تجاه الهيئة و بالاستجابة لكراس شروط استغلال قناة تلفزية و استكمال تسوية ملفها في آجال معقولة تقترحها الهيئة”.