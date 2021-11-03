المهدية: تسجيل حالة وفاة واحدة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 13 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ90 عينة، صدرت الأربعاء، بولاية المهدية، تسجيل حالة وفاة واحدة، و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 13 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 بالشابة وإصابة واحدة بكل من المهدية والجم، أين تم رصد حالة وفاة لمصاب يبلغ من العمر 69 سنة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25655 إصابة من بينها 24825 حالة شفاء و769 حالة وفاة إلى جانب 61 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1329 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي توزعوا إلى 489 انتفعوا بالجرعة الأولى و357 بالجرعة الثانية و477 بالجرعة الثالثة و6 بغاية السفر خارج حدود البلاد.